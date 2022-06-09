مجلس إدارة جديد لندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخبت الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم في دبي، أعضاء مجلس إدارة جديد، عقب اجتماعها العادي. وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: بلال البدور، وعلي عبيد الهاملي، والدكتور صلاح القاسم، وجمال الخياط، والدكتور عيسى البستكي، وعائشة سلطان، ومريم علي بن ثاني، ورشاد بوخش، وعلي الشريف، بعضوية مجلس الإدارة الجديد، وكل من بطي الفلاسي والدكتور حماد بن حماد عضوين احتياطيين.

وعرض خلال الاجتماع فيلم توثيقي لأهم الأنشطة والفعاليات والمنجزات التي تحققت خلال الدورة الماضية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت العالم، والعمل الثقافي بشكل خاص، بسبب جائحة كورونا، إذ كان للندوة حضور فاعل على مستوى الأنشطة والفعاليات الحضورية، منها جائزة العويس للإبداع، ومهرجان الملصق، والمعارض التشكيلية والفنية، والخلوة الثقافية للاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، والحفلات الموسيقية، والدورات التدريبية والملتقى العلمي الآسيوي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (الميلست). وكان للأنشطة الافتراضية وقعها وجمهورها، وتمثل هذا النشاط في مناقشة كتب وروايات وأعمال سينمائية ولقاءات أدبية وفنية وعلمية، وغيرها من الفعاليات. وأسهمت الندوة في مجال النشر بإصدارات متنوعة، وشاركت في العديد من معارض الكتب الدولية داخل الدولة وخارجها.

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