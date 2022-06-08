جهود واسعة لإخماد حريق كبير في لبنان

المصدر: بيروت - أ ف ب

يكافح متطوعون وعناصر من الدفاع المدني بمؤازرة مروحيات من الجيش اللبناني لإخماد حريق في شمال لبنان اندلع في أكبر غابة للصنوبر البري في البلاد والمنطقة، ولا يستبعد مسؤولون أن يكون مفتعلاً.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة أن "طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية لمنع تمدده".

ولم يستبعد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي توجّه صباح الأربعاء الى موقع الحريق، أن يكون الحريق مفتعلاً، مشيراً إلى تحقيقات تجريها القوى الأمنية بهذا الصدد. وقال في تصريح صحافي إن بلاده ستبلغ الحكومة القبرصية إمكانية طلب مساندتها في حال تطور الحريق.

وأظهرت صور نشرها ياسين وناشطون بيئيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحب الدخان من ثلاث نقاط داخل الغابة، قبل اندلاع النيران بكثافة.

وقال ياسين: "من غير المستبعد أن يكون الحريق مفتعلاً كما يظهر في الصورة التي التقطت قبل غروب الشمس أمس"، مطالباً القوى الأمنية التحرك والقضاء بالتشدد بعقوبة من يفتعل الحرائق.

عملية إطفاء حريق حرج #بطرماز مستمرة منذ ساعات الصباح الاولى.



حمى الله #لبنان وعناصر الجيش والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات الذين يعملون بلا كلل. #حريق_بالناقص pic.twitter.com/sTKqOPKRwk — Nasser Yassin (@nasseryassin) June 8, 2022

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