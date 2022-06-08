اعتقال بقرة وحبسها بتهمة القتل في جنوب السودان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شرطة جنوب السودان عن اعتقال بقرة بتهمة قتل صبي يبلغ من العمر 12 عاماً بطريقة وحشية.



وقالت الشرطة في جنوب السودان، إنهّا اعتقلت البقرة وصاحبها، وجاء ذلك بعد مزاعم من أن هذه البقرة هاجمت صبياً في مزرعة قريبة في ولاية البحيرات .



وقال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور، إنّ البقرة قيد الاعتقال في مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك.

ولفت إلى أنّه تمّ نقل الصبي إلى المستشفى بعد وفاته، حيث جرى تشريح جثته، ثمّ نقل إلى منزل ذويه لمواراته في الثرى.

ويتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.

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