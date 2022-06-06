قتلت صديقها دهساً بسيارتها بعد مشاهدته مع امرأة أخرى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت الشرطة في ولاية إنديانا تهما بالقتل لامرأة لاحقت رجلاً، قالت إنه صديقها، باستخدام Apple AirTag ، واتهمته بخداعها وشرعت في دهسه عن عمد بسيارتها.

وتم القبض على غايلين موريس، 26 عامًا، في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد ورود معلومات أنها تابعت صديقها أندريه سميث، إلى حانة تيلي في إنديانابوليس باستخدام Apple AirTag و .GPS

ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، قال المحققون إن موريس أخبرت شاهدة كانت موجودة في الحانة أنها كانت صديقة سميث وأنه اكتشف أنه كان يخونها. وأخبرت موريس الشاهدة أنها ستستخدم زجاجة نبيذ فارغة لضرب المرأة الأخرى.

وتصاعدت المواجهة بين الطرفين عندما قامت موريس بتوجيه الزجاجة في اتجاه المرأة الأخرى ، فاعترضها سميث ، وفقًا لشهادات خطية قدمها شهود عيان .

وذكرت صحيفة "إندي ستار" أن موظفي الحانة طلبوا بعد ذلك من الثلاثي مغادرة المكان.

وروى أحد الشهود أن موريس قامت بعدها بمهاجمة سميث بسيارتها، وأنها قامت بقطع الطريق عليه، ثم رجعت متقصدة صدمه، والمرور فوق جسده.

وجاء لاحقا في تقرير الطبيب الشرعي أن الرجل مات نتيجة دهسه عمدا، فيما لم تتأذى المرأة الأخرى التي اختارت البقاء في الحانة لحظتها.

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