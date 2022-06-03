مصر.. نقابة الصيادين تؤكد صحة فيديو ديدان الأسماك

المصدر: موقع الامارات اليوم

أكدت نقابة الصيادين في، صحة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة واسعة من الجدل لصياد في قرية ميت دسيس بمحافظة الدقهلية، يفيد بوجود ديدان داخل الأسماك بنهر النيل داخل القرية، مما أثار ذعرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد المغربي، نقيب عام الصيادين، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنه فيديو حقيقي وحديث، لرحلة صيد قام بها أحد صيادي قرية ميت دسيس يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح نقيب عام الصيادين، لـ «القاهرة 24» أن سبب تواجد تلك الديدان داخل الأسماك، هو تلوث المياه العذبة، نتيجة رمي المخلفات وتراكم مياه الصرف الصحي، مؤكدا أنها غير مؤذية إطلاقا، ويمكن تناول الأسماك بعد قطع خياشيم السمك، كما أن الديدان الموجود بالسمك هي عبارة عن طفيليات تتواجد داخل الخياشيم، وتصيب الأسماك فور تلوث المياه.

ولفت المغربي، إلى أنه يجب أن تتواجد لجنة من وزارة الزراعة لإزالة وتطهير التلوث المتواجد في المنطقة المحيطة بالسمك، مؤكدا تلوث مياه النيل، داخل المنطقة التي تم تصوير الفيديو بها بشكل كبير.

وأكد نقيب الصايدين، أن الديدان المؤذية، هي التي تتواجد داخل الأسماك المملحة وليس الأسماك داخل المياه، لافتا إلى أن درجات حرارة طهي الطعام تقتل أي طفيليات وبكتيريا داخل الأسماك.

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