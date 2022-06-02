أمبر هيرد قد تستأنف الحكم .. وجوني ديب لجمهوره: الأفضل لم يأتِ بعد !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



انتهت قضية نجمي هوليوود جوني ديب وآمبر هيرد، التي شغلت العالم لاسابيع. وخرج نجم قراصنة الكرايبي من المحكمة منتصرا على حساب طليقته بعد أن تأكد لهيئة المحلفين انها كانت تشهر به،

وظهرت آمبر هيرد بعد جلسة النطق بالحكم وهي محبطة للغاية، بسبب خسارتها للقضية، في حين عمت الاحتفالات بين فريق دفاع جوني ديب في المحكمة وخارجها رغم أنه شخصيا غاب عن حضور الجلسة، وعبرت آمبر هيرد في بيان لها عقب الحكم عن إحباطها الشديد، وقالت: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تتجاوز الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق، لقد خاب أملي أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات، إنها نكسة".

ولم تتطرق آمبر هيرد في بيانها حول الخطوات المترتبة على الحكم ضدها، واكتفت بقولها: "إنه يعيد عقارب الساعة إلى زمن يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة، فكرة العنف ضد المرأة يجب أن تؤخذ على محمل الجد"، في حين كشفت تقارير أنه من المحتمل أن تستأنف هيرد على حكم هيئة المحلفين، وأن تطلب تقرير ما إذا كانت الجمل التي ذكرتها في مقالها، والتي اتهمت بسببها بالتشهير بجوني ديب، تحمل دلالات محددة وكافية عن جوني ديب أم أنها عامة، وما إذا كانت كشفت بيانات عنه سواء صحيحة أو خاطئة.

وتوقع البعض أن تلجأ آمبر هيرد إلى الضغط مجدداً بحجة حماية حرية التعبير، وهو ما نوهت عنه في بيانها، وذلك من أجل فتح القضية مجدداً، وقد تحاول النجاح في اقتراح محاكمة جديدة، أو التعديل على قرار هيئة المحلفين.

واستغرقت هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وثلاث نساء ما يقرب من 13 ساعة على مدار ثلاثة أيام من المداولات للوصول إلى الحكم، مما أدى إلى تبرئة جوني ديب، وتم منحه 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، والتي خفضتها المحكمة إلى الحد الأقصى القانوني لولاية فرجينيا البالغ 350 ألف دولار، بينما خسرت هيرد في اثنتين من ادعاءاتها الثلاثة، فقد فازت في دعوى واحدة مفادها أن تصريحًا من محامي ديب كان تشهيريًا، حول أنها نفذت خدعة ضد ديب، وحصلت على 2 مليون دولار كتعويض.

وانتهت القضية بعد 6 أسابيع من الجلسات، والتي انطلقت في 12 إبريل الماضي بعد رفع جوني ديب قضية ضد آمبر هيرد طالب بها تعويض 50 مليون دولار بتهمة التشهير به في مقالة لها، في حين طلبت آمبر هيرد تعويضاً 100 مليون دولار، قبل أن تخسر القضية، ويحتفل جوني ديب ويصف الحكم بأنه أعاد إليه حياته، ويخبر الجمهور أن الأفضل لم يأت بعد رغم الحكم لصالحه !

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