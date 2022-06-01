مصر.. اعترافات مرعبة لقاتلة أطفالها الثلاثة ذبحا «فيديو»

المصدر: موقع الامارت اليوم

قدمت قاتلة أطفالها الثلاثة اعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، متحدثة عن تفاصيل جديدة عن جريمتها المروعة.

وونقلت وسائل اعلام محلية تفاصيل مرعبة من محاصر التحقيقات قالت فيها: «أيوه قتلت ولادي عشان مكنتش عايزة خلفة تاني، الدنيا أسودت في وشي، بعد ما خلفت بنتي سمية من 4 شهور»، وأكدت أنها أمسكت بسكين المطبخ وذبحت أطفالها الثلاثة، واحدا تلو الآخر: «دبحت سمية الأول وبعدها أخواتها أنس وأحمد، ومعرفتش أقتل نفسي، فخرجت من البيت ورميت نفسي قدام جرار زراعي بس لسه عايشة». بحسب صحيفة «الوطن»

وواصلت قاتلة أطفالها الثلاثة، شرح تفاصيل جريمتها أمام النيابة العامة، التي نسبت إليها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالأطفال: «أحمد 10 سنوات، وشقيقيه أنس 7 سنوات وسمية 4 شهور»: «مكنش عندي مشاكل في مصروف البيت، وكنت عايشة مستريحة ماديا، عشان جوزي كان شغال برة مصر، وبيوفر فلوس حلوة، الموضوع كله أن مكنتش عايزة خلفة عيال تاني، والاكتئاب تملكني بعد ما خلفت البنت الأخيرة، وكنت عايزة أموت نفسي، بس قلت الولاد هيتعذبوا فاخترت لهم الجنة».

وتحدثت عن تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة بقولها: «أنا قررت أقتل الولاد وجبت قلم وورقة، كتبت رسالة لأبوهم، أني اختارت لهم الجنة، وسبت الورقة على التربيزة، وبعد كده دخلت المطبخ ومسكت السكين قتلت ولادي في أقل من 5 دقايق، ولما فشلت أني أموت نفسي بالسكين ده طلعت من البيت عشان انتحر قدام أي عربية أو جرار».

وكانت أجهزة الأمن، كشفت تفاصيل لغز العثور على الأطفال الثلاثة مذبوحين داخل منزل الأسرة، وبينت أن منفذة الجريمة هي والدة الأطفال الثلاثة، فتم التحفظ عليها داخل المستشفى، بعد أن أصيبت بإصابات بالغة، إثر محاولتها التخلص من حياتها قبل تنفيذها الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الأطفال الثلاثة لبيان أسباب وفاتهم رسميًا، وشيعت جنازة الأطفال الثلاثة في مشاهد مؤلمة، غلب عليها الحزن والحسرة من جميع سكان القرية.

نشرت وسائل الإعلام المصرية آخر فيديو للأم مرتكبة الجريمة المروعة، مع الرسالة التي كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج. وفيها اعترفت الجانية بارتكاب جريمتها.

حيث بررت فعلتها بضرورة ذهاب الصغار إلى الجنة، لاسيما أحمد، معتذرة عن فشلها في تربيتهم يذكرأن القاتلة حاصلة على شهادة من كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من مدرس يعمل في السعودية.

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