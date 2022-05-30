الصحة العالمية: ارتفاع بعدد إصابات التهاب الكبد مجهول المصدر لدى الأطفال إلى 650 حالة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنّ هناك ما لا يقل عن 650 حالة من التهاب الكبد الحاد المفاجئ ومجهول المصدر لدى الأطفال الصغار، قيد التحقيق في 33 دولة، أي بزيادة حوالي 36 حالة عن آخر تحديث دولي، قبل نحو أسبوع.

وتنتظر 99 حالة أخرى التصنيف.

وأبلغ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحته، الأسبوع الماضي، عن إجمالي 614 حالة قيد التحقيق في 30 دولة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن ثلث الحالات، أي 222 حالة، موجودة في المملكة المتحدة، وأن 216 حالة أخرى في الولايات المتحدة.

وقبل هذا التفشي، لم يكن من الممكن ربط حوالي نصف حالات التهاب الكبد المفاجئ، أو التهاب الكبد، لدى الأطفال الصغار بسبب معروف.

ووفقاً لـ CNN فإن معظم ، أي نسبة 75% من الأطفال المصابين هم دون سن الخامسة، وكانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل إصابتهم بالمرض.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنّ الحالات التي يجري التحقيق فيها الآن تبدو مختلفة عن أي حالة عاينها الأطباء من قبل.

ويأتي التهاب الكبد بسرعة ويبدو أنه أكثر شدة من الناحية السريرية، مع إصابة نسبة متزايدة من الأطفال بالفشل الكبدي.

​وأطلقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة دراسة للحالات والشواهد بهدف محاولة تحديد إذا كان يتم اكتشاف الفيروس الغدي "من النوع 41" في كثير من الأحيان لدى الأطفال المصابين بالتهاب الكبد أكثر من غيرهم.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف فيروس سارس-كوف-2 في عدد من الحالات، رغم أن البيانات التي في حوزتها غير مكتملة.

ويبحث الخبراء أيضًا في الأسباب المحتملة الأخرى، ضمنًا التعرض البيئي والسموم وربما عدوى من فيروس آخر.

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