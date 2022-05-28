انهيار منزل في سوهاج يقتل رضيعة وشقيقتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد مركز المنشأة بمحافظة سوهاج بمصر، حادثة أليمة، تمثلت في وفاة رضيعة وشقيقتها، جراء انهيار المنزل عليهما.

وبدأت الواقعة بحدوث انهيار جزئي لمنزل بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج؛ حيث انتقلت القوى الأمنية والحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البري لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 40 مترًا.

واتضح أن المنزل ملك عامل "49 عامًا" يقطن المنزل مع أسرته، وتبين حدوث انهيار لسقف الغرفة الخلفية بالطابقين الأول العلوي والأرضي للمنزل.

واستطاعت قوات الإنقاذ البري اخراج طفلة "10 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية"، وشقيقتها الرضيعة "عام واحد"، ابنتي مالك المنزل، من تحت الأنقاض، وكانتا قد فارقتا الحياة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

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