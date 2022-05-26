"جوازة تحولت إلى جنازة".. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لعريس قتل برصاصة طائشة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقى عريس مصري مصرعه مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته بطلقة خرطوش أثناء حفل زفافه في أحد شوارع منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وتداول أصدقاء العريس المجني عليه، مقاطع فيديو عديدة للحظة تلقيه طلقة نارية أدت لمصرعه، حيث أظهرت مقاطع الفيديو أحد الأشخاص ممسكا بمسدس يتراقص به يمينا ويساراً، ومقطع آخر يظهر إطلاقه طلقات خرطوش، ومقطع ثالث يتمايل بالرقص وسط أصدقاؤه.

وفي اللحظة التي كان ينتظر العريس فيها استقبال عروسته التي كانت تنتابها فرحة عارمة لإتمام الحلم الذي جمعهما بإعلان خطبتهما في حفل يجمع الأهل والأصدقاء والجيران، بادر عدد من أصدقاؤه بإطلاق طلقات خرطوش في الهواء، كأحد مراسم الاحتفال التي يقدم عليها بعض العائلات والشباب.

ويبدو أن القدر كان يخفي شيئا للحضور، ففي وسط الفرحة العارمة وطلقات الأعيرة النارية، استقرت طلقة في جسد العريس، ليتحول الفرح إلى صرخات ودموع من المحيطين، وعلى الفور تم نقل العريس إلى المستشفى، لكنه لفظ أنافسه الأخيرة ولم تفلح محاولات الإنقاذ.

وسلم الشاب المتسبب في الواقعة نفسه إلى قسم الشرطة، وتستعد أسرة الشاب مصطفى الأسباني، وهو اللقب الذي اشتهر به هذا الشاب الذي وافته المنية مساء أمس في اللحظة التي كان يستعد فيها لحفل خطبته، لتشييع جثمانه من داخل مسجد سناني بمنطقة العجمي.

واستمعت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية، لأقوال الشهود، وكذلك صرحت صباح اليوم الخميس بدفن جثمان الشاب، كما طلبت في الوقت ذاته جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، مع الاستماع لشهود العيان من أسرة الشاب وأصدقاؤه، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news