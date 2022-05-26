طيار يصلح طائرته بورق لاصق بعد أن حطمها دب بري

المصدر: موقع الامارات اليوم

قام طيار بابتداع حل سريع لإصلاح طائرته، بعد أن مزقها دب بري في آلاسكا بحثا عن طعام.

ووفقا لموقع «بزنيك» ترك الطيار طائرته المستأجرة الصغيرة في موقع مكشوف، وذهب للصيد، بعيدا عنها. وفات الطيار الذي لم يذكر الموقع اسمه، أنه في البرية بالقرب من النهر حيث تتكاثرأسماك السلمون وتكثر الدببة الباحثة عنها. واجذب طعام نسيه الطيار في براد الطائرة، دبا أو أكثر، والتي حطمت هيكل الطائرة بشكل شبه تام بحثا عن الطعام.

ويبدو أن الدببة لم تستسلم حتى وصلت للطعام الذي اجتذبتها رائحته، فتركت الطائرة بهيئتها الممزقة، بحسب موقع «بزنيك».



ويقول الموقع أن الطيار الذي كان عليه العودة للمنزل قبل هبوط الظلام وتسليم طائرته المستأجرة، قام بالحصول على عدة ربطات ورق لاصق، وعدد من صفائح البلاستيك طلبها عبر راديو الطائرة من طيار قريب، وقام الطياران بلصق الصفائح على الطائرة، بعدة لفات من الورق اللاصق، قبل أن يصلي الطيار المنكوب ويحلق بطائرته متجها نحو منزله.

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