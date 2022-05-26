صفية الشحي تحاور صاحب «الإمارات في ذاكرة أبنائها»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في أمسية جديدة من أمسيات «حديث المكتبات»، تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات - فرع دبي، الكاتب والباحث الإماراتي عبدالله عبدالرحمن رحمة الحمادي، في جلسة حوارية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

ستُعقد هذه الجلسة في الثاني من يونيو المقبل، تحت عنوان «الإمارات في ذاكرة أبنائها»، وتديرها الكاتبة والإعلامية صفية الشحي.

وخلال الجلسة، سيأخذ الباحث عبدالله عبدالرحمن الحضور في رحلة عبر أروقة تجربته المهمة والملهمة في جمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية في الإمارات من خلال الحوارات المباشرة مع الرواة المعمرين من أبنائها، بهدف حفظ خبرات الأجداد والآباء ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ملقياً الضوء على التحديات التي واجهته في مسيرته الطويلة. وستتناول الجلسة أيضاً كتاب الحمادي «فنجان قهوة.. الإمارات في ذاكرة أبنائها» الذي يُعَدُّ مرجعاً مهماً بأجزائه الثلاثة، إذ يرصد فيه الباحث قصصاً وروايات تاريخية وتراثية تغوص في تفاصيل الحياة في الإمارات في فترة مبكرة من عمر الدولة، عبر حوارات مع رجال ونساء من كبار المواطنين والمواطنات الذين عاشوا في مختلف أنحاء البلاد. ويعد عبدالله عبدالرحمن من أوائل من بادروا إلى رصد وجمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية الإماراتية، وقدم الكثير من المخرجات في عالم الأدب والكتابة والأبحاث والتوثيق على مدار 40 عاماً، وحاز عشرات الجوائز.

وتأتي هذه الجلسة ضمن تعاون طويل الأمد بين مكتبات دبي العامة واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يهدف إلى إثراء الساحة الثقافية والمعرفية في الإمارة حول أعلام الأدب الإماراتي، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تعقد كل أسبوعين حتى نهاية العام الجاري.

• عبدالله عبدالرحمن من أوائل من بادروا إلى رصد وجمع وتوثيق التراث الشفهي والثقافة الشعبية الإماراتية.

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