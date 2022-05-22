صور لطاقم أول رحلة طيران نسائية تشعل مواقع التواصل في السعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت أول رحلة طيران داخلية "نسائية بالكامل" في السعودية، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين معبرين عن فرحتهم وفخرهم بمشاركة الفتيات في قيادة الطائرات .

وتناقل المغردون صورة جديدة ظهرت خلالها قائدتي الطائرة تخرجان من نافذتا الطائرة في المكان المخصص للقيادة وتلوحان بأيديهما تعبيرا عن فرحتهن بقيادة الطائرة المتوجه من الرياض إلى جدة.

وأشاد مغردون بالفتيات وقدرتهن على إثبات أنفسهن في مختلف المجالات.

وكانت رحلة شركة "فلاي أديل" منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية أقلعت الخميس الماضي من العاصمة الرياض متوجهة إلى جدة وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد إسكندراني.

وأفاد إسكندراني أن طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من السعوديات، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت أجنبية.

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التي أكدت إعلان شركة "فلاي أديل" السبت على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

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