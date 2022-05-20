انقاذ حياة شاب مصري ابتلع هاتفه الجوال

المصدر: موقع الامارات اليوم

نجح فريق طبي، اليوم الجمعة، في انقاذ حياة شاب مصري تبين انه ابتلع هاتفه النقال، وتم استخراج الهاتف المحمول من معدته، في احد مشافي محافظة القليوبية، شمال القاهرة.

واستخرج الأطباء، الهاتف من معدة الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، والذي وصل المستشفى وكان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة، بحسب موقع "مصراوي".

وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، ليجدوا هاتفا محمولا داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وصرح أحد الأطباء بالمستشفى، بأنهم لم يعرفوا سبب وصول الهاتف إلى معدة الشاب، مشيرا إلى أن هذه الحالة تعد الثانية، التي يشهدها المستشفى لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض.

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