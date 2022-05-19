ثري هندي يقيم حفل زفاف لـ 6 أيام في الأردن ! .. صور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقام ثري هندي حفل زفافه في منطقة البحر الميت، في الأردن، حيث استمر الحفل الباذخ لستة أيام حسب ما تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله فإنه قد وقع اختيار العريسين لمنطقة البحر الميت، بعد عدة زيارات للأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط.

واستمر الاحتفال بالزفاف 6 أيام متتالية تم فيها حجز أحد فنادق البحر الميت بالكامل للعرس ولضيوف العريسين القادمين إلى الأردن، وضم الاحتفال 7 أحداث مختلفة تخللها استمتاع الضيوف بعلاجات البحر الميت الطبيعية.

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