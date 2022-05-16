باب مغارة حجرية على المريخ رصدته "ناسا" يثير حيرة العلماء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لا تزال صورة غريبة التقطتها مركبة Curiosity الجوالة منذ منتصف 2012 على سطح المريخ، وبثتها NASA الأميركية على موقعها الأسبوع الماضي، تحيّر كل من يراها، لأنها مثيرة للفضول أكثر من أي صورة التقطت على الكوكب الأحمر، ففيها يبدو مدخل لمغارة أو كهف حجري محفور في تلة صخرية بشكل مثالي، وشبيه بمداخل قبور الفراعنة في مصر.

وفي تقريره عن الصورة، قال الموقع: "إن لم يكن ما يظهر فيها بابا أو مدخلا، وهو ليس بابا أو مدخلا بالتأكيد، لذلك هو كسر نتج عن نوع من الضغط على شكل صخري" أو عن زلزال، كالذي تم تسجيله على الكوكب الأحمر في 4 مايو الجاري، ولا يزال العلماء يعملون لتحديد مركزه تماما.

وذكر "ساينس ألرت" وفق "العربية.نت" ما تسبب بتنفيس حماسة المتحمسين تماما، بقوله إن التكوين الصخري الشبيه بالباب أو المدخل "قد يبدو بالحجم الكامل في خيالنا فقط، لأن ارتفاعه المرئي ليس أكثر من سنتيمترات أو بوصات قليلة".

وأضاف أن كثيرين تعاملوا في السنوات الأخيرة مع لقطات غريبة ورائعة من المريخ، بينها حفر مليئة بالجليد، وتشكيلات صخرية مجوفة، أو نتوءات تشبه هياكل نعرفها على الأرض "إلا أن المهم هو ألا ننجرف كثيرا إلى ما توحيه مما ليس حقيقيا، بل مجرد خيال".



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