«أبل».. وداعاً يا زمن الـ «آي بود»

المصدر: كوبرتينو (أميركا) ■ د.ب.أ

قررت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» وقف إنتاج مشغل الموسيقى «آي بود» بعد 20 عاماً من طرحه، في إطار اتجاه الشركة إلى دمج خدمتها الموسيقية في مختلف منتجاتها.

في الوقت نفسه ستواصل «أبل» بيع جهاز «آي بود» الذي غير طريقة البحث عن الموسيقى والاستماع إليها وتبادلها حتى نفاد المخزون منها.

وأشارت الشركة إلى أن خدمات بث الموسيقى متاحة حالياً على أجهزة آيفون وأبل ووتش وأيربودز وهوم بود وميني آيباد وأبل تي.في وماك. وتتيح هذه المنتجات حالياً أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30 ألف قائمة استماع عبر أبل ميوزيك.

يذكر أن «أبل» طرحت جهاز آي بود للمرة الأولى في 23 أكتوبر 2001، إذ كان أول مشغل لملفات إم.بي.3 قادراً على تشغيل 1000 أغنية مع بطارية تستطيع العمل 10 ساعات ووزنه 5ر6 أوقية. ومنذ طرحه للمرة الأولى قبل 20 عاماً تقريباً، ساعد «آي بود» ملايين المستخدمين على سماع أغانيهم المفضلة في أي مكان.

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