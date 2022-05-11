الرجل «الأكثر وسامة» في الصين يحذر منتقديه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هدد شاب لُقب بـ «الرجل الأكثر وسامة في الصين» باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتقديه، ولا سيما الذين يتوجهون إليه بألفاظ نابية أو مهينة.

و«زي هانزهو» هو أحد الرعاة الياك من مقاطعة التبت، ابتسم له الحظ، اشتهر في الصين منذ نوفمبر 2020 بعد أن انتشر مقطع له وهو يبتسم على نسخة البلد من TikTok - Douyin.

وفي ذلك الوقت كان «زي هانزهو» يبلغ من العمر 20 عامًا وأطلقت عليه وسائل التواصل لقب أكثر الرجال وسامة في الصين، لكنه سرعان ما اكتشف أن الشهرة على الإنترنت لا تأتي دون ثمن، إذ هدد محاميه مؤخرا في رسالة نشرها وكيل الشاب الوسيم، بمقاضاة متابعيه الذي لا يتوقفون عن استخدام «ألفاظ مهينة أو مرعبة أو بذيئة أو نابية».

واشتهر الشاب بعد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسير بين الحقول ويتحدث عن الحياة البسيطة على الأراضي العشبية. ولاق مظهر «زي هانزهو» إعجابا وصل المسؤولين حيث غرد عنه أحدهم واصفا إياه بصاحب «المشرقة والمشمسة والبريئة، منذ ذلك المقطع، تمكن راعي الياك السابق من الحصول على وظيفة كسفير للسياحة في مقاطعته.

لكن لم يكن الجميع لطيفًا مع الشاب المحظوظ، حيث اندلع الجدل على Weibo - النسخة الصينية من Twitter - حيث اتهمه البعض بالسطحية والتفاهة، وأن شعبيته ليست إلا بسبب مظهره.

بل أن أحد المغنيين استخدم اسمه في أغنية منتقدا حين قال “عشر سنوات من الدراسة الجادة لا تقارن بابتسامة دينغ زين.» نحن نكره هذا العالم الذي فيه قيم مشوهة«

ولكن محامي الشاب يرغب الآن في وضع حدا لكل هذا، مطالبا الجمهور بعدم«فعل أي شيء شرير (لاجاه موكله)، بغض النظر عن مدى تفاهته في اعتقادكم».

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