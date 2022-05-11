أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم .. احترسوا من الرائحة الكريهة !

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

غالبًا ما يطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم اسم "القاتل غير المرئي" نظراً لغياب الأعراض الواضحة، ومع ذلك فقد ارتبطت بعض التغييرات الجسدية بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وتشير الأبحاث إلى أن شم روائح كريهة وهمية يمكن أن يشير إلى مستويات عالية من الكوليسترول لديك.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية وجدت دراسة نشرت في مجلة Laryngoscope وجود علاقة غريبة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة وشم رائحة كريهة أو سيئة أو حارقة، وكان من بين النتائج الرئيسية للدراسة أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المشخص والخاضع للرقابة، أبلغوا عن الروائح الوهمية بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

وخلصت الدراسة إلى أن السكتة الدماغية والذبحة الصدرية وفشل القلب الاحتقاني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم ترتبط بإدراك الرائحة الوهمية.

وأفضل طريقة لدرء مضاعفات ارتفاع الكوليسترول هي إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، ويمكن أن يوفر تناول نظام غذائي صحي ومتوازن حاجزًا ضد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه لتقليل نسبة الكوليسترول حاول التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية، واستبدلها بالأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة كالأسماك، مع الحرص على تناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بالأدوية إذا وصفها لك الطبيب.

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