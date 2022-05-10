جلد ثعبان في وجبة يتسبب بإغلاق فندق

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تم إغلاق فندق في ولاية كيرالا الهندية مؤقتًا بعد أن اكتشفت إحدى نزيلاته جلد ثعبان في طرد توصيل الطعام الخاص بها.

وشعرت امرأة بالصدمة بعد أن عثرت على جلد ثعبان في طرد توصيل الطعام الخاص بها بشكل واضح، بعد أن تم تغليف الطعام بصفحات جريدة ورقية.

وقع الحادث في 5 مايو عندما طلبت النزيلة طعاماً من فندق شاليمار.

وعندما أفرغت الطرد الغذائي، وجدت قطعة من جلد الثعبان بطول نصف إصبع داخل العبوة، مما جعلها مصدومة.

تقدمت أسرة النزيلة على الفور بشكوى، وبعد ذلك بدأت سلطات البلدية والشرطة تحقيقا في الأمر.

قال مساعد مفوض سلامة الأغذية ثيروفانانثابورام بولاية كيرالا أنيل كومار، إن المطعم مغلق مؤقتًا، حيث تم توجيه أصحاب الفندق لفتح الفندق فقط بعد إجراء تنظيف شامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news