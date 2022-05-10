يوسا يهزم «كورونا» بمواصلة الكتابة

المصدر: بوينس آيرس ■ أ.ف.ب

قال الكاتب البيروفي الإسباني ماريو فارغاس يوسا (86 عاماً)، إنه واصل الكتابة رغم إدخاله المستشفى قبل أسبوعين في مدريد جراء مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19»، مضيفاً لمعرض بوينس آيرس للكتاب، أول من أمس، تعليقاً على مقالة بعنوان «ثرفانتيس» نشرها حديثاً: «لم أتوقف يوماً عن كتابة المقالات حتى في أصعب الظروف. وبذلت مجهوداً كبيراً لكتابة هذه المقالة.. وأنهيتها في المستشفى».

وأوضح يوسا الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010 أنّه أُدخل المستشفى «لـ24 ساعة فقط لكنّ التجربة كانت صعبة جداً».

وأطلق المبدع الموجود في بوينس آيرس منذ الخميس الماضي جائزة جديدة تكافئ كتّاب القصص القصيرة، وقدّم مطلع الشهر الماضي كتابه الأخير بعنوان «النظرة الهادئة»، وهو مقالة أدبية عن الكاتب الإسباني بينيتو بيريز غالدوس. وأشار فارغاس يوسا إلى أنّه قرأ على مدى 18 شهراً كانت تنتشر خلالها الجائحة، أعمال غالدوس كلّها ليتمكن من إنجاز كتابه.

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