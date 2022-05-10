70 دقيقة من النغم الراقي تحتفي بإرث الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مهرجان أبوظبي أنه سيقدم بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية، في 19 مايو الجاري عبر منصاته الرقمية، العرض العالمي الأول للسيمفونية الخامسة للمؤلف الموسيقي الإماراتي محمد فيروز، التي تستلهم محطات ومواقف خالدة من إرث وحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي «السيمفونية الخامسة»، التي سُجلت في يناير الماضي بالعاصمة البريطانية لندن بقيادة المايسترو لي رينولدز، ضمن أعمال الإنتاج والتكليف الحصري والعروض العالمية الأولى للمهرجان، لتستكشف على مدار 70 دقيقة، قصة وحلم تأسيس دولة الإمارات وقيمها في السلام والتسامح والتنوير.

وعبّرت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، عن «اعتزاز المهرجان بتقديم المؤلف الموسيقي الإماراتي المبدع محمد فيروز في عمله الاستثنائي (السيمفونية الخامسة)، الذي يحتفي بإرث وحياة ورؤية المغفور له الشيخ زايد، مسلطاً الضوء على قيم التسامح والأخوة الإنسانية والسلام التي أورثنا إياها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد».

وقالت: «نقدّم عمل (السيمفونية الخامسة) في عرضه العالمي الأول، متضمناً الحركات الأربع: عالمين – التلاقي، تناغم – الأمة، اقرأ – تعدد لا نهائي والتنوير، بإنتاج وتكليف حصري من مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية العريقة بقيادة المايسترو لي رينولدز، إسهاماً منا في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وبناء جسور التلاقي الإنساني وحوار الثقافات».

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله خلفان بالهول: «يعد محمد فيروز من أكثر الملحنين الإماراتيين شهرة عالمياً وأجده استثنائياً، خصوصاً في سيمفونيته الخامسة، أحد العروض العالمية الأولى لمهرجان أبوظبي، التي سُجلت في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أوركسترا لندن السيمفونية، وقيادة المايسترو جوناثون هيوارد، إذ استوحى إلهامه فيها من حياة المغفور له الشيخ زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات».

تداخل ثقافات

تتميز أعمال المؤلف الموسيقي الإماراتي محمد فيروز، التي عُزفت في كبرى القاعات والمراكز الموسيقية حول العالم، من بينها قاعة كارنيغي في الولايات المتحدة، ومركز لينكولين، وقاعة بوسطن السيمفونية، ومركز كينيدي، وفي عدد من دول المشرق العربي، وأوروبا وأستراليا، بتداخلاتها التي تجمع ثقافات وفلسفات وأفكاراً متنوعة.

يذكر أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة».

• 19 الجاري يعرض المهرجان العمل الموسيقي عبر منصاته الرقمية.

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