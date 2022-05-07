احتضن ابنه وقفز من الطابق العاشر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتضن أب مصري نجله وقفز به من الطابق العاشر في مدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة، هربا من حريق نشب في منزله، أمس الجمعة، مما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وقال محمد عزت، مالك مكتبة في العقار الذي نشب به الحريق بحي الواحة في مدينة نصر، إنهم فوجئوا بسقوط الأب محتضنا نجله البالغ من العمر 4 سنوات، وسمعوا صوت استغاثة من أعلى، فشاهدوا الأم متشبثة بالنافذة في الطابق العاشر ومعها طفلين آخرين.

وأضاف عزت أنه تم إبلاغ الحماية المدنية، حيث حضرت سيارات الإطفاء على الفور ومعهم قوات الإنقاذ وتم إنقاذ الأم وطفلين معها.

وأوضح أنه بعد إطفاء الحريق، تبين وفاة طفلة أخرى عمرها 5 سنوات نتيجة اختناقها داخل الشقة من جراء الحريق.

تم نقل جثث المتوفين للتشريح، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بالمعاينة والفحص لكشف أسباب الحريق.

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