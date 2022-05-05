عودة "كورونا" إلى الصين: إغلاق أحياء كاملة ومحطات مترو .. والملايين يعودون للعمل من البيت !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طلبت السلطات الصينية من ملايين السكان العودة إلى العمل من المنزل، وذلك بعد إغلاق عشرات من محطات مترو الأنفاق بعد عطلة وطنية بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.

كما شجعت السلطات حسب “فرانس برس”، سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل في منازلهم بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.

وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بكين بسبب عدد قليل من الإصابات.

وأعلنت بكين تسجيل 50 إصابة محلية بالفيروس، أمس، مع تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3.5 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.

وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة في الصين وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام.

وسجلت شنغهاي – بؤرة الانتشار الأخير للوباء – أكثر من 4600 إصابة معظمها بدون أعراض الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات بعد عطلة هادئة على غير العادة بمناسبة عيد العمال.

فقد منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية.

يشار إلى أن السلطات الصينية تواصل اتباع سياسة “صفر كوفيد” للحد من انتشار كورونا، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى.

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