عائلة تشارك منزلها مع عنكبوت عملاق وتأمل أن ينمو أكثر

المصدر: موقع الإمارات اليوم



لم يكتفي أفراد عائلة أسترالية بالسماح لعنكبوت عملاق بالعيش معهم فقط، بل قاموا بتسميته اسما أليفا وهو "شارلوت"، وذلك بعد أن ظهر في منزلهم قبل أكثر من عام بقليل.

ووفقا لرب العائلة جيك غراي فقد ظهر عنكبوت الصياد البري لأول مرة في منزلهم في كيرنز ، أقصى شمال كوينزلاند منذ أكثر من عام بقليل.

وعلى الرغم من الصدمة الأولية ، اعتاد أطفال جاك الآن على رؤية "الوحش" يتجول في منزلهم.

وقال الرجل لـ IFL Science: "" لقد رصدنا شارلوت لأول مرة منذ 12 شهرًا وكان أكبر من المعتاد وعلى مدار العام كان يظهر على السطح. كانت رؤيته يأكل أبو بريص من أبرز الأحداث."

ومع ذلك ، لا يشعر الجميع بالراحة حيال مشاركة مخلوق ذي الثمانية أرجل، وخاصةً بذلك الحجم منزلهم. ويثير الكائن الكبير فضول متابعي العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد لهم جيك أن شارلوت "أكبر من المعتاد" وأنه رغم ذلك "يأمل أن ينمو أكثر" في المستقبل. بحسب صحيفة "ميرور" .

وشارلوت هي من نوع العناكب الصيادة والمفترسة ، ومن المعروف أنها تنمو إلى أحجام كبيرة ومخيفة، لكن يبدو انه لايخيف هذه العائلة على الاقل



ووفقا لخبيرة العناكب ليندا رايور فإنه "خلال 14 عامًا من دراسة عناكب الصياد الأسترالي ، تعاملت مع عدة آلاف منها وتعرضت للعض 11 مرة فقط عندما كنت (في الغالب) أستحق ذلك."

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