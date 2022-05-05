ثعلب يتسلل إلى حديقة واشنطن ويقتل 25 فلامنغو

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

قتل ثعلب بري، تمكن من دخول حظائر حديقة واشنطن للحيوانات، 25 من طيور نحام الكاريبي، إضافة إلى طائر من نوع البلبول الشمالي.

وأفادت حديقة سميثسونيان الوطنية للحيوانات بأن «فريق بيت الطيور عثر، أول من أمس، على طيور النحام النافقة، ورأى ثعلباً في حظيرة الطيور الخارجية»، مضيفة أن الثعلب تمكّن بعد ذلك من الهرب، بعد قتل طيور النحام أو الفلامنغو.

وكان قطيع النحام المستهدف يضم أصلاً 74 من طيور نحام الكاريبي أو طيور النحام الحمراء.

وكانت أنثى ثعلب قد أثارت الذعر في أبريل الماضي في العاصمة الأميركية، إذ هاجمت مارة، من بينهم أحد النواب، في محيط مبنى الكابيتول. ولجأت السلطات إلى القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب، التي تبيّن أنها كانت مُصابة بداء الكلب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news