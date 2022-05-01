كاميرا مراقبة فضحتهم.. لصوص يسرقون شيئاً لا يخطر على بال !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شخصين شاركا في سرقة غطاء بالوعة في إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن شخصين ظهرا في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمشاركة متهم ثالث هارب، وكانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" استخدموها في عملية السرقة وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين في ارتكاب الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط 2 منهم وبحوزتهما 2 غطاء بالوعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، بحسب بيان الوزارة.

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