عائلة لبنانية توثق الساعات الأخيرة لأفرادها قبل رحلة "زورق الموت" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لأفراد عائلة لبنانية وهم في طريقهم لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر "زورق الموت".

وبحسب مواقع إعلامية محلية، فإن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم أفراد من عائلة مرعب، لا يزال 7 منهم في عداد المفقودين.

وتظهر في الفيديو المفقودة حنان مرعب وهي تصور أولادها يوسف وريماس وشقيقتها مها الحامل وابنتها ليا، وتسأل الجميع إلى أين ذاهبون؟ وكانت والدتهم تبكي، فقالت لها حنان: "ما تبكي راجعين".

جميعهم كانوا سعداء، يظنون أنهم في طريقهم إلى حياة أفضل، عبر الهجرة إلى إيطاليا، لكن القدر رسم لهم نهاية أخرى تركت حسرة وألم في قلوب محبيهم.

وأثار غرق المركب قبالة ساحل في شمالي لبنان، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه كان على متن القارب 60 شخصا.

ويتواصل البحث عن مفقودي "زورق الموت"، حيث بدأت عمليات المسح الميداني الميداني الشامل برا وبحرا من رأس بيروت وصولا إلى العبدة في محاولة للعثور عليهم.

بالفيديو: اللحظات الأخيرة قبل ركوب قارب الموت في طرابلس.. هكذا عبّر أطفال آل مرعب عن فرحهم بالهجرة! pic.twitter.com/Zrei3CjZe5 — Lebanon Now (@lebanonnownews) April 28, 2022

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