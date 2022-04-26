رصد 190 إصابة غامضة بالالتهاب الكبدي بين الأطفال في 12 دولة

المصدر: عواصم - رويترز

أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم رصد نحو 190 حالة إصابة غامضة بالالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال في العالم.

وظهر المرض أولا في بريطانيا هذا الشهر حيث رُصدت 111 حالة معظمها لأطفال أقل من عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت تم رصد المرض في 12 دولة على الأقل حول العالم.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحافيين في إفادة افتراضية اليوم الثلاثاء إن العدد يتضمن 40 حالة في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وهناك حالات في الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا.

ويفحص المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحالات بجانب السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية.

والتهاب الكبد الوبائي مرض نادر في الأطفال الأصحاء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 17 طفلا يحتاجون إلى إجراء عمليات زرع كبد بسبب الإصابات الأخيرة، وإن أحدهم توفي. وتم استبعاد أي صلة بين الحالات والتطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news