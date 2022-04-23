يسرا: نيللي كريم من أهم الفنانات .. ومن أهم ممثلات جيلها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علقت الفنانة يسرا خلال لقائها في برنامج «et بالعربي»، على الانتقادات التي واجهها مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، بأنها لم تشاهد العمل بعد، لذلك لا تستطيع التعقيب على هذه المسألة.

وأضافت: «السوشيال ميديا خلت الناس تدخل في حياتك، وتدخل في آرائك، وتدخل في اللي انت بتحبيه ومبتحبيهوش، وإذا محبتيش اللي هما حابينه تبقى مصيبة عليكي».

وقالت الفنانة يسرا عن الفنانة نيللي كريم إنها من أهم الفنانات الموجودة على الساحة الفنية الآن كما أنها من أهم ممثلات جيلها.

وصرحت خلال لقائها بأن هناك عملا جديدا يجمع بينها وبين نيللي كريم، والعمل عبارة عن مسلسل مكون من 10 حلقات، ويعُرض بعد رمضان على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعلقت على وجود الفنانة إلهام شاهين وليلى علوي ضمن السباق الرمضاني: «أنا سعيدة جدًا لأنهم موجودين، لأن أنا بشوف أن نجوم بقيمتهم لازم يكونوا موجودين على الساحة».

ويعرض مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا يوميًا في رمضان وهو من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، وإنتاج «العدل جروب».

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