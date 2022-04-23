مطربة مصرية "تحجبت" بعد إصابتها بكورونا: "الوِحِش في الحجاب هو الدبابيس" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



ظهرت المطربة المصرية حنان ماضي للمرة الأولى بالحجاب، مؤكدة أنها اتخذت القرار في هدوء عقب تعافيها من محنة الإصابة بمتحور أوميكرون، وأشارت إلى أن تجربة المرض كانت صعبة وقاسية واقتربت فيها من الموت.

وأضافت حنان ماضي أثناء حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس في رمضان" مع ياسمين عز، المذاع عبر فضائية MBC مصر: أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا هما عدوى. لكن أنا كنت بموت".

وعن سبب ارتداء الحجاب قالت حنان ماضي: "لقيت شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي اتفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وانا هكمل".

وأضافت: "الوحش بس الدبابيس، ولما بلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".

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