تعليقاً على إعلان محمد رمضان.. وزيرة الثقافة الأردنية: لم نتعاقد معه لإحياء فعالية عيد الاستقلال !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار أن الوزارة لم تتعاقد مع أي فنان عربي لإحياء أي فعالية بمناسبة عيد الاستقلال.

وقالت النجار لـموقع "عمون" الإخباري الأردني الجمعة، إن الحفل الذي أعلن عنه فنان عربي لا علاقة لوزارة الثقافة به من قريب أو من بعيد.

بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي أنه لغاية اللحظة لم يرد للنقابة أي طلب بخصوص إقامة حفل للفنان المصري محمد رمضان في الأردن.

وبين العبادي أنه لا يمكن اقامة حفل لأي فنان في الأردن دون الحصول على موافقة النقابة.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد نشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه سيقوم بإحياء حفل بالتزامن مع عيد الاستقلال و"سيلتقي الشعب الأردني والحكومة الأردنية" !

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