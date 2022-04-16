يستعد لإحياء حفل ضخم في عيد الاستقلال.. محمد رمضان: سعيد بأول لقاء بالحكومة وبالشعب الأردني !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن، وذلك في الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل الذي يصادف يوم ذكرى الاستقلال.

ونشر الفنان المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا له أثناء توقيعه عقد الحفل قائلا: "كل الحُب والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا.. ميعادنا في مايو القادم بإذن الله يوم عيد الاستقلال أقوى حفلة في الأردن وسعيد أن أول زيارة لي للأردن وأول لقاء لي بالحكومة وبالشعب الأردني هيكون يوم عيد استقلال الأردن الشقيقة".

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