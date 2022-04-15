نائب أردني سابق ينتحر بإطلاق النار على نفسه قرب قبري والديه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم نائب أردني سابق، اليوم الجمعة، على إطلاق النار على نفسه ما ادى إلى وفاته على الفور.

وكان النائب الأسبق الدكتور معتصم العواملة قد أقدم على الانتحار في مقبرة أم الحيران شرق العاصمة عمان بالقرب من قبري والده ووالدته.

والعواملة من مواليد العام 1957 ويحمل ماجستير إدارة المؤسسات الصحية/ طب مجتمع، وشغر سابقا منصب مدير عام التخطيط وتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة.

ونعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الاسبق الدكتور معتصم العواملة الذي انتقل الى رحمته تعالى صباح اليوم الجمعة.

واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة خلال مشاركته في المجلس السادس عشر.

ولم تتضح تفاصيل وافية عن الحادثة.

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