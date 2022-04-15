ارتفاع غير مسبوق في تاريخ البلاد.. سعر كليو البامية في مصر 150 جنيه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت أسعار البامية في مصر ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق، حيث سجل سعر الكليو الواحد مبلغا يتراوح من 120 إلى 150 جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة حاتم النجيب، إن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعا كبيرا، بينما استقرت بعض أسعار الفاكهة.

وأضاف أن أسعار البامية شهدت ارتفاعات كبيرة في السوق المصري، خاصة بعد تأخر حجم الإنتاج الصيفي.

وأوضح النجيب، أن الكميات الموجودة من البامية في السوق المصري قليلة، ومع كثافة الشراء القوي خلال شهر رمضان تضاءلت الكميات، واتجه التجار لـ رفع أسعارها.

وسجل سعر كيلو البامية في أسواق القاهرة بين 120 جنيها وحتى 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم في أسواق القاهرة بين 15 جنيها وحتى 20 جنيها.

بينما استقر سعر الطماطم في محافظة المنوفية، بنحو 15 جنيها للكيلو، والخيار بـ 10 جنيهات، والفلفل 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي بـ 20 جنيها للكيلو.

وأكد عدد من التجار، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكثير من الحاصلات الزراعية تراجعًا في الأسعار لا سيما الطماطم، مع انتهاء فاصل العروات وزيادة الإنتاجية.

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