مبروك عطية: من يرعى زوجته الحامل أثناء فطرها وهو صائم يدخل الجنة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الدكتور مبروك عطيةالعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، إن اختلاف الأديان والملل والمذاهب مرجعه لمشيئة الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى:"لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا"، مشيرًا إلى أن هناك حملة لإثارة القلق في البلاد، واثارة الاضطراب، ونعاني من وجود من لا يفهم قرآنا أو سنة.

وأضاف "عطية" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر2" امس، أنه يجب أن نتعلم كيفية التعامل مع الآخر، مبيناً أن المسلم الذي يخلص في خدمة غير المسلمين بعمله أثناء نهار رمضان ويقدم لهم الطعام والشراب له ثواب على ذلك.

وتابع أن المريض والمسافر وصاحب الأعمال الشاقة والحامل والمرضعة لهم رخصة الإفطار في رمضان، مؤكدًا أن الزوج الذي يرعى زوجته الحامل والمرضع أثناء فطرها وهو صائم سيدخل الجنة على رعايته لها.

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