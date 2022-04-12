تجارب إماراتية تثري محطات «جواهر»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستعرض برنامج «جواهر» عبر تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تجارب نخبة من الوجوه الإماراتية، التي أسهمت في إثراء المشهد الحضاري والتنموي للدولة، لتقديم تجاربهم الحياتية والمهنية، ومشاركتها مع المشاهدين. ومن الشخصيات التي استضافها البرنامج المهندس الكيميائي والمبتكر الإماراتي خريج جامعة جنوب فلوريدا، الدكتور راشد كركين.

وتناول الدكتور كركين بداياته المهنية في جزيرة داس، بعد تخرجه في معهد «سي دي سي» البترولي، إذ عمل بوظيفة «مشغل عمليات»، وهذا لم يلبِّ شغفه في متابعة مسيرته العلمية نحو أعماق المادة والتراكيب الكيميائية، فما كان منه إلا أن استقال من عمله ليلتحق بجامعة جنوب فلوريدا. وساعده والده على متابعة دراسته، وكانت تجربته حافلة بالتحديات، لاسيما المالية منها، إلا أن نتائجها أثمرت نجاحات متوالية على المستوى المهني والحياتي.

وعن التحولات التي تواجه الإنسان في مسيرته المهنية، وصف الدكتور راشد الصعود والهبوط اللذين يتعرض لهما الشخص بضربات القلب التي تعد مؤشراً على وجود الحياة، فلا يمكن أن يبقى الجسد متمتعاً بالحياة إلا بالنبض الذي يمثل تغيراً في المسار الاعتيادي، وكذلك فإن الحياة لا يمكن أن تسير على وتيرة واحدة دون أن يعترض الإنسان الكثير من الأحداث التي تسهم في تغيير اتجاهات مسيرته في الحياة. وأكد أن المسار الوظيفي هو جزء بسيط من المسار الحياتي، ولا يشكل إلا محطة جزئية من محطات الحياة.

وأعرب راشد كركين عن فخره بكونه إماراتياً استطاع أن يخدم وطنه، ويحرز مراتب متقدمة في عدد من المحافل، إذ حاز المركز الأول في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وأصبح خبيراً في إعداد القادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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