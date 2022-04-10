مصر: العثور على جثة مسن في بيته وقد تحللت ونهشتها الفئران !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في مأساة إنسانية شهدتها مدينة السويس شرق مصر تم العثور على جثة مسن متحللة في شقته وقد نهشتها الفئران.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا من سكان منطقة المثلث بحي الأربعين في محافظة السويس يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة مغلقة في المنطقة ولا يرد أحد من أصحابها على من يطرق بابها.

وقامت السلطات بكسر باب الشقة لتكتشف وجود جثة متحللة لمسن يدعى عبده ويبلغ من العمر 65 عاما وقد تجمع حولها أعداد من الفئران التي نهشت أجزاء من الجثة.

وتبين أن المسن وحسب تقرير مفتش الصحة توفي منذ 6 أيام، وبدأت الرائحة الكريهة تنبعث منذ نحو 3 أيام فقط حتى زادت بصورة كبيرة الجمعة لذا أبلغ السكان السلطات.

وكشفت التحقيقات أن المسن يقيم في الشقة بمفرده بعد وفاة زوجته فيما استدعت السلطات أحد أقارب زوجته الذي أكد أنه لا يعلم شيئا عن وفاته لكونه قرر الانعزال إثر مروره بحالة نفسية سيئة .

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news