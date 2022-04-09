نجل فنانة مصرية شهيرة يتورط بقتل حماه في الشارع

المصدر: موقع الامارات اليوم

ارتكب نجل فنانة مصرية جريمة مروعة، حيث أقدم على قتل والد زوجته "55 عاما" في منطقة المنشية بفيصل.

وأفاد موقع "القاهرة 24" أن المتهم هو نجل الفنانة الشهيرة سحر كامل، بسبب خلافات مالية بينهما.

وضبطت جهات التحقيق في الجيزة، الشاب ، أمرت بدفن وتشريح جثمان المتوفي، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة التي وقعت في الشارع.

وكشفت تفاصيل القضية، أن الواقعة بدأت بشجار بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر الكثيرون من أقارب الطرفين.

وبينت التحقيقات الأولية، أن الأسرتين قررتا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وفي أثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها والد الزوجة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات، وتبين أن الزوج تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، وقررت النيابة دفنه بعد التشريح، وسرعة ضبط الزوج المتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news