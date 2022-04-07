حزمة قوانين لتوسيع نطاق الكهرباء الخضراء في ألمانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أقرت الحكومة الألمانية أمس حزمة قوانين شاملة لتسريع جهود توسيع نطاق توليد الكهرباء الخضراء، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.

ومن المنتظر أن تعمل هذه الحزمة، التي أعدها وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، وتحمل اسم حزمة عيد الفصح، على تمكين ألمانيا من الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في غضون 13 عاماً.

وتحتوي الحزمة على كتالوج ضخم من المشروعات لتوسيع نطاق الطاقة المستخرجة من الرياح والشمس وإعداد البنية التحتية بما يخدم هذا الهدف.

وفي المقابل، أعلن الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم أن حزمة الوزير المنتمي إلى حزب الخضر تحتاج إلى تحسين وقد أعرب هابيك عن اعتقاده بأن الأسئلة العالقة يمكن حلها بسهولة.

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