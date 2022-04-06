المغرب: توقيف أشخاص يشتبه بتورطهم بتجارة الأعضاء البشرية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أوقفت الشرطة المغربية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة "تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية"خارج المغرب، وفق ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني حيث أكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية باشتباه تورط الموقوفين وهم رجل وثلاث نساء بتهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة بالدار البيضاء بالأمس .

وجاء توقيف المشتبه بهم على إثر تحريات حول "إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية" وفق نفس المصدر.

وأشار إلى الجهود المتواصلة في "تشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية" حيث يعد هذا النوع من القضايا نادرا في المغرب وفق مانشرته "سكاي نيوز"

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