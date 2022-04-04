5 أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أوصى الخبراء بأهمية اتباع المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لنظام غذائي صحي يساعد في تنظيم وتخفيض نسبة الكوليسترول و اتباع نظام غذائي معتدل وشامل

وقدمت الخبيرة الطبية لورا بوراك مؤلفة "Slimdown with Smoothies" عدة نصائح بشأن أفضل العادات التي يمكن اتباعها لتخفيض نسبة الكوليسترول و هي كالتالي :

تناول أطعمة كاملة

أوصت الخبيرة بتركيز أساس النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة المغذية مثل الفواكه والخضروات، والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الدهنية مثل السلمون حيث أنها تساعد في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

إضافة الشوفان

يساعد الشوفان في تحسين صحة الأمعاء و إدارة الوزن، وتحسين مقاومة الأنسولين، والمساعدة على خفض الكوليسترول كما يحتوي على ألياف تساعد بشكل أساسي على إزالة الكوليسترول من الجسم.

تجنب الأطعمة المصنعة والسكر المضاف

الابتعاد عن السكر المضاف والأطعمة المصنعة يمكن أن يفعل العجائب لصحة القلب حيث تقول بوراك: "على عكس ما قد تعتقده بخصوص الكوليسترول في الماضي، فإن وفرة السكر المضاف في نظامنا الغذائي الحديث هي سبب رئيس في ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب"

إضافة وجبة خفيفة تحتوي على البطيخ

وتقول الخبيرة الطبية لورين مانكر :"وفقا لنتائج تجربة سريرية نُشرت في Current Developments in Nutrition،فإن تناول البطيخ مرتبط بخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL وتحسين كوليسترول HDL، ويعتبر إضافة مناسبة للعديد من الأطباق وهو وجبة خفيفة مرطبة كلاسيكية يحبها الكثيرون".

تناول البعض من التوت

وفقاَ لموقع Eat This,Not That يشير الخبراء إلى أن التوت طعام حلو وصحي لا يحتوي على سكريات وهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، التي تدعم صحة القلب وتضيف الخبيرة مانكر"أظهرت البيانات المأخوذة من التحليل التلوي أن استهلاك التوت قلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار، مما يجعلها خيارا واضحا في خفض الكوليسترول".

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