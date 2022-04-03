الكويت.. صدور مرسوم «بيع الإجازات» لموظفي القطاع الحكومي

أصدرت الكويت رسميا اليوم مرسوما بتعديل نظام الخدمة المدنية يسمح ببيع رصيد إجازات الموظفين بالجهات الحكومية.

ونص المرسوم وفق صحيفة القبس : أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية وتنص على انه يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف.

واشترطت المادة على ألا يقل رصيد الموظف بعد الصرف النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف.

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