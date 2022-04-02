اختبارات «كورونا» لأسماك في أسواق شنغهاي «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي مقطع فيديو لأحد العاملين في المجال الطبي، وهو يجري ‏اختبار (كوفيد-19) على سمكة حية في سوق شنغهاي للأسماك في الصين.‏

ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الصينية، يقوم عامل طبي بإدخال قطعة قطن داخل فم سمكة حية، من أجل اختبار فيروس «كورونا» المستجد، بحسب sputnik

ويقول العامل الطبي الذي يظهر وهو يستعين بمعدات الوقاية الشخصية الكاملة، لبائع السمك المحلي الذي يتعامل مع السمكة: «من فضلك لا تتركها تفلت من أيدينا»، ليرد عليه بائع السمك ضاحكا: «لا تقلق، لن تعضك».

وكان أول من نشر الفيديو محطة «نشانغشا» الإذاعية الصينية، وحصد أكثر من 2.3 ملايين مشاهدة على منصة «هاوكان» فقط، كما تداوله مستخدمو منصة «ويبو» الصينية.

ويأتي اختبار (كوفيد-19) على الأسماك في الوقت الذي شهدت فيه مدينة شنغهاي في الصين، وهي مركز مالي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، زيادة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين على طول نهر هوانغبو للسماح بإجراء اختبارات جماعية، مع وجود السكان على جانبي النهر في مراحل مختلفة من الإغلاق الصارم.

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