يقتل صديقه بالرصاص ويقطع جثته لنصفين.. لمعايرته بترك خطيبته له

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحقق النيابة العامة في مصر مع متهم قتل صديقه، وقطع جثته لأجزاء، في شقة في منطقة فيصل، حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه في الواقعة.

وكانت السلطات الأمنية المصرية تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شاب مشطورة نصفين، وعلى الفور أمرت بتوجيه رجال الأمن إلى مكان الحادث، ومن خلال المعاينة تبين أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض الحادث، وبالتنسيق مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي تم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه طالب جامعي يدعى "رضا" يبلغ من العمر 26 عاما، عائدا منذ فترة من الخارج حيث كان يدرس.

من خلال التحريات توصلت المباحث إلى أن المتهم صديق المجني عليه والذي كان يدرس معه بنفس الجامعة ويدعى "عمر"، 27 سنة، ومن خلال عدد من الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الجريمة بسبب أنه يعايره بترك خطيبته له، فأطلق عليه الرصاص وقطع جثته نصفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news