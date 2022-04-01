مصر تقرر إجراء تسهيلات في الحصول على تأشيرة الدخول لـ 180 جنسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت السلطات المصرية إقرارها حزمة من التسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية بهدف تنشيط القطاع السياحي.

وكشفت وزارة السياحة والآثار أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية في منافذ الوصول المصرية تبلغ أكثر من 180 جنسية، شريطة وجود تأشيرة سارية المفعول لأي من دول بريطانيا، أميركا، اليابان ونيوزلندا، أو تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي شنغن.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة سيبدأ العمل بها من مطلع أبريل الحالي.

وأشارت إلى أن الإجراءات تتيح الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لنحو 78 جنسية حول العالم، ناهيك عن وجود تسهيلات خاصة لبعض الجنسيات في حال الوصول المباشر إلى شرم الشيخ أو طابا.

وذكرت الوزارة أنه في حال الوصول المباشر لشرم الشيخ أو طابا يتطلب وجود تذكرة ذهاب وعودة، وحجز للإقامة الفندقية، وبطاقة ائتمانية تغطي المصاريف خلال فترة الإقامة.

وتضطلع شرم الشيخ وطابا بدور رئيسي في الاقتصاد المصري، خصوصا وأن فنادقها ومطاعمها ومقاهيها ونواديها النابضة بالحياة تجتذب السياح طوال العام، بحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".

وتؤمن السياحة نحو 15% من عائدات العملات الاجنبية ونحو 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

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