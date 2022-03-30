سرقة مجوهرات إعلامية مصرية تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت الإعلامية المصرية جاسمين طه، لسرقة مجوهراتها الخاصة، والتي تُقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه.

ووفقاً لمواقع مصرية، فإن الإعلامية جاسمين طه، توجهت إلى أحد أقسام القاهرة، وحررت محضرًا بسرقة مجوهراتها.

وأحيل البلاغ للنيابة المصرية، وقدمت أمام النيابة فواتير المجوهرات المسروقة، والتي تٌقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه، ولازال الأمر قيد التحقيق.

وجاسمين طه واحدة من أهم الإعلاميات المصريات، وهي من أبناء التلفزيون المصري، حيث بدأت مراسلة قبل أن تشرع في تقديم البرامج.

وذاع صيت جاسمين طه خلال الفترة الأخيرة، خاصة في تقديم المؤتمرات والفعاليات المهمة في مصر، حيث قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، وقدمت فعاليات أخرى مثل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشاركت في تقديم مهرجان الجونة.

جاسمين حاصلة على الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، ودرست الاقتصاد في بداية حياتها، وهي ابنة اللواء طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، والمُلقب برجل السادات الوفي ومدير مكتبه.

وتزوجت جاسمين طه، من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد السادات، ووالدتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي.

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