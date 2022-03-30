إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

المصدر: مكة المكرمة - واس

أعلنت السلطات السعودية أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

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