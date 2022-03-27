عبد الرحمن أبو زهرة في العناية المركزة.. وابنه:"يارب تعدي المرة دي على خير" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حالة من القلق تنتاب الوسط الفني المصري بعد تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، استلزمت دخوله إلى المستشفى وتواجده بالعناية المركزة.

وما زاد القلق هو كلمات ابنه، الذي طالب الجميع بالدعاء لوالده، متمنياً أن يتجاوز تلك الأزمة هذه المرة، بعدما كتب قائلا "يارب تعدي المرة دي على خير".

وأكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين والمختصة بالملف الطبي للأعضاء، لـ "العربية.نت" أن الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة سقط في منزله وهو ما تسبب في تعرضه لكسر بالحوض، كما أنه يعاني من التهاب خفيف للغاية بالرئة، لذلك يتواجد في العناية المركزة بالمستشفى كي يكون تحت أنظار الأطباء.

وأوضحت نهال عنبر أن أبو زهرة حالته مستقرة ويخضع للعلاج، ولكن الأطباء في الوقت الحالي لم يحددوا إن كان سيخضع لجراحة بسبب الكسر أم لا، خاصة أنه لابد من معرفة إن كان سيتحمل الجراحة في هذا العمر أم لا.

وتأتي الوعكة الصحية الجديدة للفنان المصري بعد ما يقرب من شهر واحد، من تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي استلزم دخوله إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل أن يغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

وظهر بعدها في حفل زفاف حفيدته، حيث كان يرقص بالعصا إلى جوارها، إلا أنه لم يظهر من بعدها، قبل أن يتعرض لهذه الوعكة الصحية.

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