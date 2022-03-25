متعهد حفلات عراقي: حاولت استضافة محمد رمضان ولكني صدمت بالمبلغ المطلوب !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف متعهد حفلات عراقي أنه حاول التفاوض حول إمكانية إقامة حفلات في العراق للفنان المصري ​محمد رمضان​ خلال عيد الفطر المقبل، لكنه صدم بالمبلغ الذي طلبه الوسيط.

وبحسب موقع الفن طلب الوسيط العامل بين الطرفين مبلغ مليون دولار مقابل أمسية فنية واحدة، وهو -كما قال- نفس المبلغ الذي حصل عليه رمضان في رحلته الاخيرة الى العراق .

لكن المتعهد العراقي رفض الفكرة لأن هكذا مبلغ لن يدر عليه اي ارباح من الحفلة بل سيسدد من جيبه الخاص بقية تكاليف الأمسية، حسب قوله، مضيفا أن جمهور رمضان مكون من المراهقين و المراهقات وليس باستطاعة هؤلاء دفع مبلغ كبير مقابل بطاقة حضور .

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